Élite Taxi consigue el compromiso del alcalde del Vendrell con los conductores

Élite Taxi Catalunya y la Agrupació Radiotaxi El Vendrell se han reunido con el alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez Molina, en un encuentro de buena sintonía y entendimiento. En la reunión, según explican los taxistas en un comunicado, se abordó la petición de algunos municipios pequeños en el Consell Comarcal de crear un Área de Prestación Conjunta (APC) para operar en poblaciones más|grandes como el Vendrell.

Las entidades alertan de que esta práctica puede dejar sin servicio a los vecinos de los municipios de origen y perjudicar el equilibrio del sector del taxi. Recuerdan que la normativa vigente no permite trabajar fuera del ámbito territorial de la licencia local y advierten que una APC así beneficiaría unos pocos y podría favorecer «empresas vinculadas a flotas de VTC y taxis que operan de manera irregular».

Élite Taxi expresó su oposición después de la aprobación en el Consejo de Alcaldes «sin contar con los profesionales que realmente trabajan en la calle». Denuncia la «competencia desleal» de taxis con licencia en municipios pequeños que trabajarían fuera de su ámbito y asegura que «no permitirá que se utilice una APC para blanquear prácticas ilegales».

El alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, según afirman desde el sector, fue claro: «Para que el Vendrell entre en un Área de Prestación Conjunta, la propuesta tiene que pasar por el Pleno del Ayuntamiento». Y añadió: «El Pleno no lo aprobará si los taxistas no están de acuerdo». También remarcó que «el Ayuntamiento no tomará ninguna decisión sin el consentimiento de los taxistas del municipio».

Se ha abierto una línea de comunicación directa entre Élite Taxi, Radiotaxi El Vendrell y el Ayuntamiento para tratar conjuntamente las problemáticas y buscar soluciones. Además, pedirán desde el sector una reunión urgente con el Consel Comarcal para «dejar claro que no pueden imponer una APC sin el consentimiento previo de los taxistas».

Élite Taxi Catalunya ha valorado positivamente la posición del consistorio vendrellenc.