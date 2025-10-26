Un atropello en la estación de Calafell corta temporalmente la circulación de trenes

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

La circulación de trenes quedó cortada este sábado por la noche en la estación de Calafell a causa de un atropello. El aviso se recibió a las 22.30 horas y hasta el lugar se desplazaron dos dotaciones de los Bombers de la Generalitat

Una vez allí, los efectivos colaboraron con el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) para poder acceder hasta la víctima y la extrajeron de la zona de vías. Esta habría resultado herida grave y evacuada en ambulancia a un centro hospitalario.

Durante las tareas de rescate, la circulación ferroviaria permaneció interrumpida en la estación de Calafell. Una vez la víctima fue retirada de las vías, el tráfico de trenes se pudo restablecer poco antes de la medianoche.