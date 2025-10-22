Detienen en el Baix Penedès a tres ladrones especializados en hurtos a turistas en la AP-7

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Agentes de los Mossos d'Esquadra del Grupo de Delincuencia Urbana de la comisaría del Vendrell detuvieron el viernes pasado a tres hombres de 39, 47 y 49 años como presuntos autores de dos delitos de hurto. Además, uno de ellos tenía vigente una orden de detención por otro hurto cometido en la AP-7 el pasado 27 de abril.

Los hechos tuvieron lugar hacia las 15.00 horas, cuando los mossos fueron alertados del hurto de 9.000 euros a unos viajeros a la altura de Olèrdola (Alt Penedès). Los autores utilizaron el método conocido como «pincharuedas», consistente en hacer creer a las víctimas que han pinchado una rueda y, aprovechando su distracción, sustraerles las pertenencias.

Mientras las patrullas iniciaban la búsqueda de los sospechosos, recibieron un segundo aviso de otro hurto, en este caso en el área de servicio de la AP-7 en l'Arboç (Baix Penedès). Con poco rato de diferencia, los autores sustrajeron un bolso de mano con 3.000 euros más.

El rápido despliegue de agentes en varios puntos de la autopista, especialmente en las áreas de descanso, permitió localizar poco después el vehículo de los sospechosos estacionado cerca del área de servicio del Penedès, en el punto kilométrico 208. En aquel mismo entorno, los mossos interceptaron a dos hombres que, al verse sorprendidos, intentaron huir. Poco después, se detuvo también el tercer implicado, que había intentado zafarse saltando un muro.

Las investigaciones apuntan que los tres detenidos forman parte de un grupo dedicado a los hurtos a viajeros en las autopistas, especialmente en las áreas de servicio y de descanso, y que actúan de manera itinerante por todo el territorio. Se trata de delincuentes especializados que operan de forma coordinada, con un reparto de roles claro y vehículos de alquiler que cambian periódicamente para dificultar la identificación.

El modus operandi más habitual consiste en seleccionar un vehículo en el aparcamiento de un área de servicio y acercarse con cualquier pretexto para distraer a los ocupantes. Mientras uno de los autores les habla, otro abre una puerta y sustrae las pertenencias. En caso de que no consigan el objetivo, pueden pinchar una rueda y seguir a la víctima hasta que se para, momento que aprovechan para actuar.

Los tres detenidos, con más de 140 antecedentes policiales por delitos patrimoniales, pasaron el domingo a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia del Vendrell.