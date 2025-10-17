Buhos presentan “No vull despertar”, una nueva etapa artística antes de su 20.º aniversario

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El grupo del Baix Penedès vuelve con una nueva canción cargada de emoción y sensibilidad. “No vull despertar”, producida por David Rosell, muestra una faceta más íntima y madura de Buhos, consolidándolos como una de las bandas|lados más destacadas del pop fusión catalán. La pieza llega acompañada de un videoclip espectacular rodado al helipuerto del Hospital de Sant Pau de Barcelona, una propuesta audiovisual innovadora que combina imágenes reales y tecnología de inteligencia artificial bajo la dirección de Dani Feixas.

Con una letra que habla del amor, la nostalgia y la voluntad de retener los momentos que querríamos que no acabaran nunca, “no Quiero despertar” se adentra en un registro más emocional y reflexivo. La canción, con su melodía dulce, se ha convertido rápidamente en una candidata natural a nuevo himno de la banda.

El videoclip, protagonizado por la creadora de contenido Bonbonreich y el actor Alain Fernández, destaca por su apuesta técnica y artística. Feixas ha dirigido un proyecto que busca integrar el hiperrealismo de la imagen tradicional con las posibilidades creativas de la inteligencia artificial, consiguiendo una pieza visualmente impactante.

Este lanzamiento llega en un momento de éxito para Buhos. En sólo 24 horas, el grupo agotó todas las entradas para el concierto que ofrecerán el 14 de marzo al Poble Espanyol de Barcelona, y ya han vendido más de la mitad de las localidades para los dos conciertos programados en las escaleras de la Catedral de Girona dentro del Festival Strenes. Dos citas que marcan el inicio de la gira con que Buhos empezará la celebración de sus 20 años sobre los escenarios.

Nacidos en Calafell el año 2006, Buhos se han convertido en uno de los fenómenos musicales más potentes del país. Con más de 1.600 conciertos y una trayectoria internacional que los ha llevado|traído a festivales como el ViñaRock o el Pirata, el grupo acumula más de 120 millones de reproducciones digitales y videoclips con decenas de millones de visualizaciones. Éxitos como “Volcans”, “Barcelona s'il.lumina o Transmets energia” han consolidado su estatus dentro de la música catalana.