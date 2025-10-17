Los Bombers reciben sólo tres avisos hasta la medianoche por las lluvias en el Baix Penedès

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los Bombers de la Generalitat recibieron sólo tres avisos hasta la medianoche de este jueves por el episodio de lluvias en el Baix Penedès, los tres en el Vendrell. Protección Civil envió el jueves por la noche una alerta a los móviles situados en esta comarca advirtiendo de la posibilidad de lluvias torrenciales hasta la medianoche.

El mensaje se envió poco después de que se hubiera desactivado la fase de alerta del plan Inuncat por las inundaciones de los últimos días en el sur del país. Finalmente, los Bombers han recibido dos avisos por inundaciones en viviendas particulares y uno por acumulación de agua en la vía pública.