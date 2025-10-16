Restablecida la R4 entre Martorell Central y Sant Vicenç de Calders pero con retrasos de media hora

Imagen de archivo de un tren de la línea R4 a la estación de Sant Vicenç de CaldersAriadna Escoda

La R4 ha recuperado la circulación entre Martorell Central y Sant Vicenç de Calders, después de haber sido cortada durante aproximadamente una hora por falta de suministro eléctrico en las instalaciones, según ha informado Renfe. El problema de falta de tensión se ha dado en la estación de los Monjos. Eso ha provocado que quedara parado un tren entre esta estación y Vilafranca del Penedès con unos 80 pasajeros en el interior, según ha indicado Protección Civil.

La línea acumula retrasos de media hora y Renfe alerta de que se pueden producir supresiones de trenes para recuperar progresivamente los horarios y frecuencias de paso habituales.