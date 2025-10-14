La Gossa Sorda vuelve a los escenarios después de diez años con una única cita en Cataluña: Cunit

Les entradas por los tres conciertos se pondrán en venta este sábado, 18 de octubre, a las 11.00 hLa Perra Sorda

Después de diez años de ausencia, La Gossa Sorda ha anunciado su retorno a los escenarios con una ronda de conciertos muy especial que llevará por nombre “A Tornallom”. El grupo, referente del rock combativo en valenciano, ofrecerá tres únicos conciertos en primavera de 2026: en Picassent (Horta Sud), en Palma y en Cunit (Baix Penedès), siente|oye este último la única parada en Cataluña.

El anuncio ha sido recibido con entusiasmo por parte de los seguidores, que esperaban el retorno de una banda que marcó toda una generación con su mensaje reivindicativo y la energía de los suyos directos.

El nombre de esta pequeña gira, “En Tornallom”, recupera una expresión tradicional de la huerta de Valencia que hace referencia al trabajo colectivo entre labradores, un concepto que el grupo utiliza como metáfora de su manera de entender la música. Según Josep Nadal, vocalista de La Gossa Sorda, uno de los motivos que ha impulsado el retorno es la gestión negligente de la gota fría por parte del gobierno valenciano.

El grupo también ha anunciado que en las próximas semanas publicarán una nueva canción titulada “En Tornallom”, la primera desde el 2014, que servirá como banda sonora de esta nueva etapa.

El primer concierto tendrá lugar el 25 de abril en el Centro Multiactividades de Picassent, con capacidad para 15.000 personas y entradas a 35 euros. La cita quiere ser una gran fiesta de la música en valenciano en la Festividad de las Libertades Nacionales del pueblo valenciano, e incluirá otros grupos invitados que se anunciarán próximamente.

El segundo concierto será el 2 de mayo en Palma, en la plaza de toros, con 7.000 localidades y entradas a 28 euros. En este caso, el grupo contará con la colaboración de Joves de Mallorca per la Llengua y la participación de bandas locales. La clausura de la gira llegará el 23 de mayo al paseo marítimo de Cunit, con un aforo para 10.000 personas y entradas a 35 euros.

