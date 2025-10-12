Diari Més

Sucesos

Rescatan a un excursionista herido en el Montmell

La persona se encontraba consciente y orientada, pero se había hecho daño en el tobillo

Imagen del 112 en el lateral de un vehículo de Bombers.

Imagen del 112 en el lateral de un vehículo de Bombers.ACN

Marta Omella
Publicado por
Marta OmellaRedactora
Tarragona

Creado:

Actualizado:

Los Bomberos de la Generalitat han rescatado este domingo al mediodía a una persona que ha resultado herida mientras hacía senderismo en la montaña, en el Montmell.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 12.44 h, y los Bomberos se han desplazado hasta el lugar de los hechos con una dotación terrestre.

Una vez han localizado a la persona afectada, han podido comprobar que se encontraba consciente y orientada. Así y todo, se había herido el tobillo, motivo por el cual ha sido evacuada al Hospital del Vendrell.

