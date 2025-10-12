Rescatan a un excursionista herido en el Montmell

Imagen del 112 en el lateral de un vehículo de Bombers.ACN

Los Bomberos de la Generalitat han rescatado este domingo al mediodía a una persona que ha resultado herida mientras hacía senderismo en la montaña, en el Montmell.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 12.44 h, y los Bomberos se han desplazado hasta el lugar de los hechos con una dotación terrestre.

Una vez han localizado a la persona afectada, han podido comprobar que se encontraba consciente y orientada. Así y todo, se había herido el tobillo, motivo por el cual ha sido evacuada al Hospital del Vendrell.