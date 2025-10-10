El PP propone reabrir el servicio de pediatría en el CAP de Segur de Calafell

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Partido Popular de Tarragona ha presentado una Propuesta de Resolución en el Parlament de Catalunya para reabrir el servicio de pediatría en el CAP de Segur de Calafell. El diputado Pere Lluís Huguet ha denunciado que el cierre del servicio supone un impacto muy negativo en tiempo y organización de las familias que se tienen que desplazar a otros equipamientos para utilizarlo.

Los populares han manifestado que, delante de las barreras de acceso que pueden afectar a la cobertura de revisiones y vacunaciones, la resolución de casos agudos y acompañamiento a la crianza, la respuesta tiene que ser la reapertura del servicio de pediatría en Segur de Calafell. «Se tiene que reabrir con un servicio completo de atención primaria pediátrica y circuitos operativos claros para la atención programa y la atención de casos agudos», ha expresado Huguet.

El PP ha indicado que la consolidación de estos recursos que tienen que destinarse al servicio de pediatría del CAP de Segur de Calafell es clave para reducir listas de espera, mejorar la experiencia de las familias y reforzar la capacidad resolutiva de primer nivel asistencial. El concejal del PP de Calafell, Sergio García, ha señalado que el núcleo más habitado del municipio no se puede quedar sin un servicio tan básico como el de pediatría. «Desde el primer día estamos trabajando desde el Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Calafell como desde el Parlament para tener una solución urgente a este problema. Esperamos que la propuesta presentada tenga el máximo consenso posible para solucionar esta disfunción cuanto antes mejor», ha declarado García.

La propuesta de resolución insta en el Gobierno de la Generalitat a reabrir inmediatamente el servicio de pediatría en el CAP de Segur de Calafell y dotar de los recursos humanos y materiales necesarios con estabilidad de plazas y ratios adecuadas, asegurando equipos de pediatría y enfermería, espacios y equipamientos idóneos y teleconsultas como complementos, entre otros. «No pararemos hasta que no tengamos de nuevo el servicio de pediatría en Segur de Calafell», ha concluido García.