Sucesos
Un atropello entre Vilanova y Cunit causa retrasos y cortes en la R2 sur
El incidente, que tuvo lugar el viernes por la noche, obligó a activar la prealerta del plan Ferrocat y coincidió con una avería previa a Castelldefels
Un atropello ferroviario obligó a cortar la circulación de trenes entre Cunit y Vilanova i la Geltrú ayer viernes por la noche. El aviso se recibió a las 22.43 horas, y los Bomberos de la Generalitat actuaron con tres dotaciones.
El incidente comportó la activación de la prealerta del plan Ferrocat, el protocolo de emergencias por accidentes al sistema ferroviario catalán.
El atropello se produjo poco después de otra incidencia a la misma línea: un tren de Rodalies Renfe se averió a la estación de Castelldefels por la noche, hecho que ya provocaba retrasos a las líneas R2, R2 Sur y Regionales Sur.
Según algunos pasajeros, el convoy echaba humo, y hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).
Renfe informó de que las afectaciones se podrían alargar hasta que se normalizara la circulación y se retiraran los vehículos implicados.