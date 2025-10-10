Un tren del R2 marcha de la estación de Cunit en dirección a Barcelona, este lunes por la mañana.ACN

Un atropello ferroviario obligó a cortar la circulación de trenes entre Cunit y Vilanova i la Geltrú ayer viernes por la noche. El aviso se recibió a las 22.43 horas, y los Bomberos de la Generalitat actuaron con tres dotaciones.

El incidente comportó la activación de la prealerta del plan Ferrocat, el protocolo de emergencias por accidentes al sistema ferroviario catalán.

El atropello se produjo poco después de otra incidencia a la misma línea: un tren de Rodalies Renfe se averió a la estación de Castelldefels por la noche, hecho que ya provocaba retrasos a las líneas R2, R2 Sur y Regionales Sur.

Según algunos pasajeros, el convoy echaba humo, y hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Renfe informó de que las afectaciones se podrían alargar hasta que se normalizara la circulación y se retiraran los vehículos implicados.