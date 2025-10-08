Le pegan un puñetazo y le roban un paquete de tabaco mientras estaba tomando un café en el Vendrell

Un instante de Juan explicando la agresión al presentador del programa 'En boca de todos', Nacho Abad.En boca de todos

Un vecino de Calafell ha denunciado una agresión física mientras estaba tomando un café en el Vendrell. Juan, la víctima, explicó en el programa En boca de todos de Cuatro, que acudió como siempre a su bar de confianza y que, mientras estaba en la terraza, un grupo de siete jóvenes le pidió papel para hacerse un cigarrillo. Él les comentó que no tenía pero les ofreció un cigarrillo. Momento en que los jóvenes le cogieron el paquete de tabaco y se marcharon corriendo.

El hombre salió corriente detrás de ellos y explica, que en un momento dado, fue rodeado por los jóvenes y uno de ellos le propinó un puñetazo y empezó a insultarlo. Ante los hechos, el propietario del bar acudió para intermediar con los agresores, los cuales se marcharon del lugar de los hechos. La agresión se produjo hacia las siete de la tarde en la calle Monturiol del Vendrell.

Juan alertó a los Mossos d'Esquadra, los cuales iniciaron la búsqueda de los autores de la agresión y acabaron localizando y identificando a uno de ellos, un joven de 15 años. Los agentes lo trasladaron a la comisaria a la espera de que acudieran sus padres acusados de un delito de hurto y agresión.

La víctima, por su parte, necesitó seis puntos de sutura y acabó con el ojo inflamado a raíz del puñetazo recibido. Después de los cuidados interpuso una denuncia formal en la comisaría del Vendrell.