El Consell Comarcal aprueba la creación de la demarcación única del taxi en el Baix Penedès

En el último Consejo de Alcaldes del Consell Comarcal del Baix Penedès, celebrado la semana pasada, se aprobó la creación de la demarcación única del taxi en la comarca, un paso muy importante para mejorar el servicio y dar respuesta a una demanda histórica.

Con esta medida, los municipios del Baix Penedès quedarán integrados dentro de una misma demarcación, cosa que permitirá a los taxis operar de manera conjunta en toda la comarca, sin las limitaciones territoriales que había hasta ahora. Eso se traducirá en más flexibilidad para los profesionales del taxi y un servicio más ágil y eficiente para la ciudadanía.

La demarcación única facilitará también la atención en zonas con menor densidad de población, favoreciendo la cohesión territorial y garantizando un mejor acceso al transporte público, especialmente en municipios más pequeños o alejados de los principales núcleos urbanos.

Según el presidente del Consell Comarcal del Baix Penedès, Ramon Ferré, «este acuerdo representa una mejora clave en la movilidad de la comarca, permite equilibrar la oferta y la demanda y contribuir a un servicio más justo y adaptado a las necesidades de los vecinos y vecinas del Baix Penedès».

Con esta aprobación, se inician ahora los trámites administrativos necesarios para hacer efectiva la puesta en marcha de la demarcación única en los próximos meses.