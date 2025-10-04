Cuatro personas heridas en un accidente en la C-31 en Calafell

Imagen de un vehículo de los Mossos alertando de un accidente.Cedida

Este viernes por la noche un accidente de tráfico en la C-31, a la altura de Calafell, provocó cuatro personas heridas y el corte de la vía. El aviso se recibió a las 20.16 horas y tres dotaciones de Bomberos de la Generalitat se desplazaron hasta el lugar de los hechos.

En el accidente se vieron implicados tres vehículos. Los ocupantes de dos turismos resultaron heridos, mientras que en un tercer vehículo también se registró un herido de carácter más leve.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) atendió a todas las personas implicadas y trasladó a cuatro heridos en estado leve al Hospital del Vendrell.