Desmantelan una plantación de marihuana en Bellvei valorada en más de 1.600.000 euros

Los Mossos d'Esquadra de la Unidad de Investigación de la comisaría del Vendrell detuvieron este miércoles en Bellvei a un hombre de 36 años, como presunto autor de un delito contra la salud pública. Además, también se le atribuye un delito de tenencia de armas, daños, defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a grupo criminal.

La operativa se puso en marcha en abril del año pasado al tener conocimiento de la existencia de una plantación de marihuana en un domicilio de Bellvei. En el transcurso de las diferentes vigilancias se constató la entrada y salida de varias personas y se confirmó la manipulación de la acometida eléctrica y un desproporcionado consumo energético.

Después de estos meses de trabajo, el operativo concluyó este miércoles con la detención de un hombre en un domicilio ubicado en la urbanización Baronía del Mar de Bellvei. Durante la entrada y perquisición en esta casa ocupada, se intervinieron hasta 548 plantas de marihuana en un avanzado estado de floración y un peso de 236 kilos, valorados en el mercado ilícito de venta al detalle en más de 1.600.000 euros, una cantidad que puede aumentar exponencialmente cuándo se exporta a otros países, especialmente del norte de Europa.

Aparte de desmantelar la instalación energética fraudulenta, la cual suponía también un riesgo de seguridad, los mossos le decomisaron un arma de fuego, por lo que se le atribuyó un delito de tenencia de armas. La investigación continúa abierta con el objetivo de determinar la participación de otras personas y efectuar otras detenciones.

El detenido ha pasado esta mañana a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia del Vendrell.