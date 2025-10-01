Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La ONCE ha repartido 815.000 euros en el Vendrell en el sorteo del Cupón Diario de ayer, 30 de septiembre. Juan Carlos Moreno, persona con discapacidad como todos los vendedores y vendedoras de la ONCE, es quien ha llevado la suerte al Vendrell desde su Punto de Venta situado en la calle Doctor Robert, 1. Vendió un cupón premiado con 500.000 euros y 9 cupones premiados con 35.000 euros, 815.000 euros en total.

El Vendrell pertenece a la agencia de la ONCE en Tarragona, que presta servicios personalizados a 780 afiliados y afiliadas y cuenta con 186 agentes vendedores de los productos de juego de la Organización.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y 450 premios más en las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y el mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o última cifra del número premiado.