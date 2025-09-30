Localizan sano y salvo al hombre de 77 años que había desaparecido el sábado en el Vendrell

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra localizaron el domingo al hombre de 77 años que había desparecido el sábado en el Vendrell. Desde la policía autonómica difundió su imagen en las redes sociales para intentar encontrarlo, ya que explicaban que podía encontrarse desorientado.

El hombre, que responde al nombre de Pere, fue reconocido pero una persona que iba caminando por el Vendrell gracias a la difusión de los Mossos y los alertó. Una patrulla se desplazó a la zona y lo localizó en buen estado. Después lo trasladaron hasta un centro hospitalario para comprobar que estaba bien.