Buhos agota en 24 horas las entradas del concierto en el Poble Espanyol de Barcelona

Buhos ha agotado en 24 horas las entradas del concierto que ofrecerá el 14 de marzo del año que viene en el Poble Español de Barcelona. La banda nacida en Calafell el año 2006 anunció el domingo tanto esta cita como las dos que hará el 3 de mayo en el festival Strenes de Girona. La mitad del aforo para las actuaciones gerundenses también están distribuidas, según afirma el entorno del grupo.

Los tres conciertos forman parte de las celebraciones del vigésimo aniversario de la banda, que tendrá lugar durante el próximo año. La banda anuncia nuevas canciones, conciertos y una gira para celebrar la efeméride. A lo largo de estos veinte años el grupo ha dado 1.600 conciertos por todo el Estado y acumula 120 millones de escuchas en las plataformas digitales.