Buscan a un hombre de 77 años desaparecido el sábado en El Vendrell

Los Mossos d'Esquadra han alertado de la desaparición de un hombre de 77 años en El Vendrell. Según han compartido a su perfil de X, fue visto por última vez el sábado 27 de septiembre y podría encontrarse desorientado.

El hombre mide unos 1,70 m y pesa aproximadamente 80 kg. En el momento de su desaparición, informan, llevaba pantalón tejano, camisa de manga corta a cuadros blancos y azules y podría llevar gafas. Responde al nombre de Pere.

Les autoridades piden a cualquier persona que pueda tener información que contacte con los Mossos.