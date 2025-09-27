Dos incendios simultáneos en el Vendrell: Evacuan un hotel y crema un camping la misma noche

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Esta madrugada, los Bombers de la Generalitat han trabajado en dos incendios diferentes, los dos en el término municipal del Vendrell, que se han producido en un hotel de Coma-ruga, por una parte, y en un camping, de la otra.

Así, a las 03.30 horas, los Bomberos han recibido el aviso del incendio que afectaba al aparcamiento de un hotel de la avenida del Balneario de Coma-ruga. Inmediatamente, han activado ocho dotaciones que, al llegar al lugar del incidente, han comprobado que el fuego afectaba a un vehículo estacionado en el aparcamiento, y que el humo se había extendido por la escalera del edificio y también afectaba a las plantas primera y segunda de lo mismo. Los ocupantes del hotel en aquel momento, 233 personas del hotel habían sido desalojadas antes de la llegada de los Bomberos.

Los Bomberos han accedido al interior del establecimiento y han comprobado que el fuego sólo afectaba a uno de los vehículos estacionados al parking. Asimismo, el incendio ha producido un escape de agua y afectado cableado eléctrico.

A las 04.28 h, el incendio del vehículo ya estaba extinguido y los Bomberos han iniciado las tareas de ventilación e inspección de las plantas superiores, para descartar ningún otro daño, personal o material.

Hacia las 6 de la madrugada, los Bomberos han dado el servicio por finalizado y las personas desalojadas han podido retornar a las habitaciones del hotel.

Según ha informado el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), de que ha activado 5 dotaciones, ha habido un total de 16 afectados leves (15 alta in situ y 1 traslado al Hospital del Vendrell).

Un fuego afecta a un bungalow en un camping

A las 03.33 horas, de forma prácticamente simultánea con el anterior servicio, los Bomberos han sido alertados de un incendio al camping Vendrell Platja, a donde se han desplazado 6 dotaciones. En este caso, el fuego ha afectado completamente a un bungalow, en cuyo interior no había ninguna persona, y unas palmeras del camping. En este caso, los Bomberos han dado el incendio por extinguido a las 05.53 horas.

Los Bomberos han contado con la colaboración del personal del camping, que han dado apoyo en las tareas de sectorizar los servicios básicos (luz y gas). A causa de este incendio, no se han producido daños personales.