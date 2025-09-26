Unas 8.500 personas han subido este verano al bus lanzadera entre el centro y la costa del Vendrell

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El pasado mes de julio, el Ayuntamiento del Vendrell activó un servicio de bus lanzadera para unir el centro del Vendrell y los núcleos marítimos con 9 expediciones de ida y vuelta. El alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha explicado que «el objetivo era cohesionar el territorio con unas buenas comunicaciones y dar respuesta a la necesidad de la actividad comercial, turística y de servicios de disponer una línea de transporte público rápida entre el centro y la costa del Vendrell».

El alcalde ha explicado que la puesta en marcha «ha sido todo un éxito, con 8.500 viajes en los meses de verano, con medias diarias de 100 viajeros en julio y de 200 en agosto». Con este balance positivo, el alcalde ha anunciado que «el servicio de bus lanzadera tendrá continuidad durante todo el año, complementando el resto de líneas operativas y con una parada más en la carretera de Sant Vicenç».

Por lo tanto, el bus lanzadera ofrecerá durante todo el año un servicio de transporte público rápido entre el centro y la costa del Vendrell, con 10 paradas desde la estación de Sant Vicenç de Calders hasta el Hospital, pasando por Coma-ruga, Sant Salvador, la zona del Tancat y el centro.