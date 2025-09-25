El Vendrell renovará el tubo principal de abastecimiento de agua de los pozos del Tomoví

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El pleno del Ayuntamiento del Vendrell aprobará definitivamente el proyecto de renovación de los tubos de transporte y abastecimiento de agua de boca de los pozos del Tomoví hasta el núcleo del Vendrell. Son dos canalizaciones por la Riera de la Bisbal y por el Camino de los Molins de más de 3 km de largo.

El proyecto tiene un coste de 1.5 millones de euros y las obras tienen una duración de 4 meses, y prevé sustituir los tubos actuales de fibrocemento por tubos de fundición dúctil de 400 mm.

La red de abastecimiento de agua potable del Vendrell incluye agua de los pozos del Tomoví, que provee el núcleo del Vendrell, y el agua del Ebro, que da suministro a la zona marítima del municipio, en una proporción aproximada del 40%-60%, respectivamente.

La auditoría del agua del Vendrell determinó un nivel de fugas, de rendimiento técnico, superior al 20% que establece como recomendable la Agència Catalana de l'Aigua, principalmente en la red de transporte desde los pozos del Tomoví hasta el núcleo del Vendrell. Este proyecto de renovación de los tubos busca resolver estos escapes.

Además, de esta actuación principal, el servicio de Aguas del Vendrell está renovando el depósito del Nou Vendrell, con un coste de 600 mil euros, y contratando las obras de la 5.ª conexión, con un presupuesto de 400 mil euros, que unirá las dos redes de abastecimiento de agua del Vendrell, la zona de pozos y la zona de agua del Ebro.

En total, las tres actuaciones representan una inversión total de prácticamente de 2,7 millones de euros en la red de abastecimiento de agua del Vendrell para modernízala y eliminar las fugas y pérdidas de agua.

El alcalde, Kenneth Martínez, comenta que «las inversiones que estamos haciendo en este mandato garantizarán el suministro, la autonomía y el rendimiento de la red de agua del Vendrell para los próximos años».