Un herido durante un incendio de vivienda en Llorenç del Penedès

Los Bombers de la Generalitat trabajan desde las 11.36 horas en un incendio de vivienda en Llorenç del Penedès. Hasta el domicilio de la calla Sant Joan se han desplazado seis dotaciones terrestres y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Los bomberos han rescatado del interior de la casa a una mujer que ha sido atendida por el SEM por inhalación de humo. Esta ha sido trasladada menos grave al Hospital del Vendrell. Según explica el cuerpo de emergencias, ha quemado una completamente una estancia y el resto de la casa ha quedado afectado por el humo.