Persecución policial por la AP-7 en el Baix Penedès después de un hurto en el área de servicio

Los Mossos d'Esquadra del Grupo de Delincuencia Urbana de la comisaría del Vendrell detuvieron el sábado pasado a dos hombres de 56 y 42 años, como presuntos autores de los delitos de hurto y resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad. Al conductor del vehículo indemne también se le atribuyó un delito de conducción temeraria.

Los hechos tuvieron lugar hacia las 15.15 horas, cuando una patrulla de paisano que estaba haciendo tareas de vigilancia discreta en el Área de Servicio de la AP-7, en el Baix Penedès, observó cómo los ocupantes de un vehículo se dirigían a una furgoneta estacionada.

Acto seguido, uno de los ladrones abrió la puerta del conductor, sustrajo un bolso de mano del interior y volvió a subir al vehículo para huir rápidamente del lugar.

Inmediatamente, los agentes les siguieron con el vehículo policial y, al intentar interceptarlos, el conductor omitió las indicaciones de los agentes y huyó por la autopista AP-7 a gran velocidad.

Durante la huida llegó a superar los 190 km/h y efectuó maniobras peligrosas que pusieron en grave riesgo la seguridad vial y la de los otros usuarios de la vía.

Después del seguimiento, los agentes consiguieron interceptarlos en la AP-2, a la altura de la Bisbal del Penedès, donde detuvieron a los dos ocupantes.

En el cacheo en el vehículo, los Mossos d'Esquadra localizaron el bolso de mano sustraído que contenía objetos personales como un teléfono móvil, gafas y documentación.

Una vez detenidos y recuperados los objetos sustraídos, los Mossos d'Esquadra los devolvieron a las víctimas.

Los arrestados quedaron en libertad, después de declarar en sede policial, con la obligatoriedad de personarse cuando sean requeridos por la autoridad judicial.