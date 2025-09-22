Inician las obras del torrente de los Aragalls de Sant Salvador del Vendrell para ampliar la vía verde

El proyecto plantea un recorrido único tanto para ciclistas y peatones, integrado en la trama urbana y que se convertirá en refugio climático y espacio de ocio.Ayuntamiento Vendrell

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Se han iniciado las obras para implantar un itinerario ciclable en el torrente de los Aragalls en Sant Salvador (el Vendrell), entre la avenida del Parlament de Catalunya y la de Palfuriana. Los trabajos tienen un presupuesto de 500.000 euros y un plazo de ejecución de entre 3 y 4 meses, con lo que se prevé que estén terminados a finales de este año 2025.

El proyecto plantea un recorrido único tanto para ciclistas y para peatones, de unos 500 metros de longitud, que dará continuidad en la vía verde hasta el mar, con sombra gracias a la plantación de árboles y arbustos. El gobierno municipal ha destacado que este paseo se tiene que convertir en un refugio climático.

Esta actuación está incluida dentro del proyecto de sostenibilidad turística (Next Generation), que tiene concedido el Ayuntamiento del Vendrell para valorar aquellos elementos que tienen un atractivo turístico y que al mismo tiempo también son patrimonio natural. La del torrente de los Aragalls es la primera actuación física del plan, en la que seguirán próximamente la nueva zona verde que rodea el Tabaris y la reforma del río de Coma-ruga y su entorno.