La Policía Local del Vendrell aumenta la presión contra el incivismo

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

En los últimos meses la Policía Local del Vendrell ha intensificado la presión contra el incivismo. Por una parte, desde la entrada en vigor de la nueva Ordenanza de Movilidad, el pasado mes de enero, se han puesto 367 denuncias a personas usuarias de vehículos de movilidad personal (VMP). Y, por otra parte, desde el inicio del verano, se han interpuesto 667 denuncias por botellón.

Los motivos principales de las sanciones por incumplimiento de la Ordenanza de Movilidad han sido circular con patinete eléctrico sin casco (185 denuncias) y en zonas no permitidas como son aceras y la isla de peatones (88 denuncias). Y la zonas donde se han puesto más denuncias por botellón han sido los núcleos marítimos y los Masos de Coma-ruga.

El concejal de Seguridad ciudadana, Christian Soriano, ha destacado que «uno de los objetivos principales de la Concejalía de Seguridad ciudadana era aumentar la presión contra el incivismo en el Vendrell y, sobre todo, poner solución a unas problemáticas que necesitaban una solución inmediata, como son los botellones y el incumplimiento de las normas de circulación con patinetes eléctricos». Y ha añadido que «los datos récord de denuncias que hoy se presentan demuestran que las vías que hemos escogido eran las idóneas para garantizar la seguridad y la tranquilidad a los vecinos y vecinas, en todas las calles y barrios del municipio».