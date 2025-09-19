Agreden a un trabajador durante un atraco en un supermercado de la Bisbal del Penedès

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra están buscando a tres individuos que perpetraron un robo con violencia e intimidación jueves por la tarde en un supermercado de la Bisbal del Penedès. Los hechos pasaron ayer a las 18.12 horas en un establecimiento situado en la avenida Generalitat.

Según confirma la policía autonómica, tres personas accedieron al establecimiento y tiraron al suelo a uno de los trabajadores con el fin de conseguir el dinero de la caja. Una vez conseguido el botín, del cual no ha trascendido la cuantía, los autores huyeron del lugar. Se cree que los atracadores amenazaron al empleado con un arma blanca y algún otro objeto.

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para aclarar los hechos y están buscando a los tres presuntos autores del robo con violencia e intimidación.