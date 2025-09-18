El Temporada del Vendrell estreno curso con el OMAC y una agenda variada de música y teatro

Se espera un buen recibimiento del público con la apuesta del Temporada por el teatro y los espectáculos.Ayuntamiento del Vendrell

Las novedades del Temporada vuelven a llenar El Vendrell de espectáculos, esta vez , con la música y el teatro como protagonistas. El próximo 19 de septiembre iniciará la venta de entradas de una propuesta que, un año más, vuelve a llevar cultura al municipio. Dará el pistoletazo de salida la Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya (OMAC), una formación de 34 jóvenes intérpretes de los Países Catalanes que representará su nuevo proyecto Crui, el día 27 de septiembre.

El inicio en el Auditorio Pau Casals abrirá una programación extensa, que continuará en el TÀG el mismo 28 de septiembre con Génesis, directamente la Cia Flamenca de Tarragona, de la mano de Inés Rubio y Beatriz Higueras. Una propuesta tradicional adaptada a la actualidad.

En octubre traerá al público del TÀG obras como Turisme rural, de Jordi Galceran y el director Sergi Belbel, una historia sobre una pareja que esperaba pasar un fin de semana romántico en una casa de campo y sufrirá giros inciertos, con Alba Florejachs y Borja Espinosa como protagonistas.

Proyectos como Sonall, de Marta Casals y Gemma Refecas,traerán propuestas pedagógicas con Un any de cançons. Un concierto en formato banda que viaja por los momentos que se viven a lo largo del año. A su iniciativa, el domingo 5 de octubre, la seguirán el baile, la magia y el beatbox con Emocion-a-dos, un espectáculo innovador reflexivo con Mario Fernández y Cristin Mancebo.

Destacan también en el TÀG de la comedia La Presència el 26 de octubre o la actuación familiar del Pot Petit, que celebra quince años desde su creación el día 9 de noviembre. Mort d'un comediant, de los reconocidos actores Jordi Bosch, Mercè Pons y Francesc Marginet también llegará al municipio para inundarlo de reflexiones el 15 de noviembre.

El domingo 30, la obra teatral Les Bàrbares llevarán a escena las tres grandes actrices María Pujalte, Cristina Plazas y Francesca Piñón a interactuar sobre el trabajo, la maternidad o el feminismo.

Cerrará la programación del 2.º semestre una producción local con el Ball de Malcasats del Vendrell celebra el 25.º aniversario de su recuperación y, por este motivo, interpretarán un espectáculo que los transportará al baile original de 1910.

Propuestas para todo el mundo

El Ayuntamiento mantendrá activa la promoción Temporada 3.0 para personas jóvenes de entre 15 y 30 años, empadronadas en el Vendrell, que podrán obtener las entradas por el importe de 3 euros. Además, el Cangur de Temporada seguirá llevando al municipio los talleres artísticos infantiles durante las actuaciones en el teatro.