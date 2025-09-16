El Vendrell cierra una temporada de playas positiva con mejoras y servicios reforzados

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La concejala de Playas del Ayuntamiento del Vendrell, Marta Tobella, hizo este lunes la valoración de la temporada de playa en Coma-ruga, Sant Salvador y el Francàs, que calificó de muy positiva. En concreto, destacó que este año se ha seguido trabajando en la mejora de la accesibilidad en las playas del Vendrell para hacerlas más inclusivas. Así, se instalaron nuevos módulos de salvamento con nuevas pasarelas que ayudan a hacer el baño asistido, un servicio para personas con movilidad reducida que esta temporada ha hecho un total de 125 asistencias.

Accesibilidad y nuevos espacios

Tobella también señaló que, como prueba piloto, este año se ha instalado una barandilla en la playa del Francàs para ayudar a entrar y salir del agua, que ha tenido una buena acogida. En este sentido, adelantó que el próximo año se instalarán más en otros puntos. La concejala recordó igualmente la colocación, en el mes de abril, de unas escaleras y una rampa de madera ecológica para facilitar la accesibilidad universal en la playa del Francàs, una obra del Servicio de Costas del Ministerio para la Transición, situada en el paseo marítimo Masia Blanca.

Otra novedad de este verano ha sido la habilitación de un espacio deportivo con una zona para practicar el voleibol al lado del puerto, con cuatro pistas que ya han acogido varios campeonatos con mucha asistencia de participantes. Tobella destacó también, como actuación relevante, la puesta en marcha del espacio para perros, que ha tenido un recibimiento muy positivo por parte de la ciudadanía.

Respecto del servicio de salvamento y socorrismo, el responsable de la empresa concesionaria Altesport 2000 SL, Manel García, confirmó que ha sido una temporada bastante tranquila, sin ningún susto importante desde que entró en funcionamiento a finales de mayo y hasta su finalización el último sábado, 14 de septiembre. La incidencia más destacable de esta temporada han sido las atenciones llevadas a cabo por picaduras de peces araña. La concejalía de Playas se prepara ahora para organizar la celebración de los veinticinco años de la Reserva Marina de la Masia Blanca con un acto previsto para principios del mes de noviembre.