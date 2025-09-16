A información pública la construcción de una planta de almacenaje de energía eléctrica en l'Arboç

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha sometido a información pública el proyecto de una planta de almacenaje de energía eléctrica, denominada PHFV Castellet, en el término municipal de l'Arboç (Baix Penedès).

La empresa Renew Green Generator ha solicitado la autorización administrativa previa y la autorización de construcción de la planta y de sus infraestructuras de evacuación con una línea subterránea de 25 kV, las cuales atravesarán los términos de Castellet i la Gornal y de l'Arboç. La central tendrá una potencia instalada de 4.990 kW, con una energía máxima acumulable de 29.940 kW y una autonomía de seis horas.

El anuncio se ha publicado este lunes en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). La instalación está formada por doce contenedores, de 2.752 kWh de energía acumulable cada uno, y por ocho bastidores de baterías. También dispone de cuatro inversores de 1.247,5 kW, un centro de transformación de 0,55/25 kV y 5.500 kVA de potencia, y una línea soterrada de 25 kV de interconexión hasta el centro de seccionamiento y medida. La empresa peticionaria es Renew Green Generator, SL, con domicilio social en el paseo de la Castellana de Madrid y el proyecto cuenta con un presupuesto de 2.180.560,68 euros.

La autorización administrativa de este proyecto es competencia de la Dirección General de Energía y ha sido sometido al procedimiento de evaluación ambiental simplificada de acuerdo con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en fecha 14 de febrero de 2025, y se ha emitido la Resolución TER/488/2025, de 14 de febrero, de informe de impacto ambiental del proyecto de planta de almacenamiento de energía con baterías Castellet, que ha tramitado la Sección de Actividades Radiactivas y Extractivas y Energía de los Servicios Territoriales en Tarragona del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.