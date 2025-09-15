Detienen a tres hombres en Calafell por transportar 2 kg de ovillos de marihuana

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la comisaría del Vendrell detuvieron el miércoles pasado en Calafell (Baix Penedès) a tres hombres de 24, 26 y 36 años, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.

Los hechos sucedieron alrededor de las 13:35 horas durante un control de paso a la altura del punto kilométrico 1190 de la carretera N-340 en el término municipal del Vendrell. Repentinamente los agentes se dieron cuenta de la maniobra del conductor de un vehículo que retrocedía con el fin de evitar el control y seguidamente incorporaron a la C-32 para acabar huyendo en sentido Barcelona.

La patrulla inició de inmediato el seguimiento de este vehículo. El conductor aumentó considerablemente la velocidad para intentar huir, hasta que se lo pudo interceptar en la salida 6 de esta vía, a la altura de Calafell.

Con el apoyo de una dotación policial, los mossos se acercaron y constataron que del interior, donde había tres ocupantes, provenía un fuerte olor a marihuana. Después de identificarlos registraron el vehículo y en el maletero encontraron dos bolsas de basura que contenían más de 2 kilos de ovillos de marihuana. La droga intervenida, tendría un valor en el mercado ilícito de las sustancias estupefacientes de casi 3.900 euros.

Estas detenciones se enmarcan en la prevención que los mossos hacen en el territorio y que, entre otros, cuentan con controles que se hacen de forma recurrente para prevenir todo tipo de delitos.

Los agentes trasladaron el vehículo a dependencias policiales y detuvieron a los tres hombres, los cuales pasaron a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia del Vendrell el jueves pasado.