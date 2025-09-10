El Vendrell ofrecerá vacaciones pagadas para las personas mayores del municipio

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El gobierno municipal del Vendrell ha aprobado el programa «Vacances per a tu», una iniciativa que pretende financiar las vacaciones de todas las personas mayores de 65 años residentes en el municipio. La propuesta de subvención, formulada por la coalición de gobierno formado por PSC y PP, tiene la intención de prevenir la soledad no deseada al municipio, además de «fomentar la cultura y hacer comunidad», según ha explicado la concejala de Cohesión social Montserrat Martín durante el último Pleno municipal.

Dudas desde la oposición

Actualmente, más de 8.000 personas en el Vendrell superan los 65 años o más. En total representan el 20% de la población del municipio, y según informes, se prevé que en los próximos años se sitúe en el 30%. La iniciativa, que ha sido aprobada con 10 votos a favor (Gobierno), 6 en contra (Fem Vendrell, VOX, Som poble-ERC y Comuns) y una abstención (Primer El Vendrell) ha enfrentado con duras alegaciones que han planteado dudas sobre la viabilidad del proyecto. Según Fem Vendrell y Som-poble, la subvención de 32.287 euros aprobada con ayuda de la Diputación de Tarragona es insuficiente para cubrir la financiación de la totalidad de los viajes, advirtiendo de uno «grave riesgo de exclusión».

La primera salida, aprobada a principios de agosto y prevista para finales de octubre, consta de dos días en el municipio del Horta de Sant Joan, pero tendrá un coste que Fem Vendrell ha calificado «de incomprensible», superando la mitad del presupuesto inicial con un total de 18.050 euros. De manera similar ha criticado la iniciativa el grupo municipal Primer El Vendrell, que ha cuestionado la viabilidad de la propuesta después de confirmar sólo 71 personas para el primer viaje. Les quejas también apuntan a la falta de información hacia la agencia contratada para organizar la salida, según ha señalado Somos pueblo. El grupo de la oposición ha definido la propuesta como «una operación de maquillaje político» indicando que existe una incompatibilidad entre el presupuesto y la ayuda proporcionada por la Diputación de Tarragona.

El alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha defendido durante el pleno la conformidad de la Diputación de Tarragona con la distribución económica de la propuesta, sin responder a todas las alegaciones presentadas.