El gobierno municipal del Vendrell pacta con sindicatos policiales mejoras laborales y más presencia en las calles

El gobierno municipal del Vendrell ha anunciado un acuerdo con varios sindicatos policiales para mejorar las condiciones laborales, incrementar la plantilla y garantizar una mayor presencia de agentes en las calles y barrios del municipio. Uno de los puntos principales es la creación de una bolsa de agentes de policía local para cubrir la totalidad de las plazas del cuerpo, que el gobierno municipal quiere consolidar "con más de 100 miembros". La mayor presencia policial, apuntan, se hará sobre la base de una distribución de personal para que las dotaciones de tráfico y motos tengan contacto más próximo con los vecinos. Además, el pacto alcanzado por la concejalía de seguridad ciudadana con UGT, CSIF, SPLCME y FEPOL prevé también la actualización de los recursos técnicos y operativos. Según el comunicado hecho público por el Ayuntamiento del Vendrell, la mayor presencia se dejará notar con una intensificación de los controles de tráfico y seguridad ciudadana en diferentes puntos del municipio. Se mantendrá el proyecto de equipos de proximidad para "garantizar un aumento de la presencia policial a todas las calles y núcleos habitados del Vendrell".

Entre las mejoras laborales acordadas, figura la retribución de las noches y fines de semana y aumentar la de turnos partidos. Se adquirirán nuevos vehículos de paisano para mejorar los recursos de la unidad Hurón y se invertirá en la mejora de equipos de comunicación.

Además, se incrementará la formación de los agentes del cuerpo con sesiones informativas específicas de tráfico, seguridad ciudadana y atestados policiales. También se dará formación "adecuada" a los agentes de sala para adaptarse al software de las cámaras de videovigilancia.

El acuerdo, firmado por el alcalde Kenneth Martínez y el concejal de Seguridad Ciudadana, Christian Soriano, con los diferentes representantes sindicales, es fruto de varias semanas de negociaciones. Los representantes de la plantilla pidieron abrir un diálogo "abierto y sincero para mejorar las condiciones de trabajo" así como actualizar los recursos técnicos y operativos.

Desde el gobierno municipal han asumido estas demandas de recursos operativos, técnicos y personales a pesar de recordar la "disminución sostenida de la actividad delictiva desde 2024. Aseguran que ya han puesto en marcha la instalación de una nueva red de videocámaras a partir de las próximas semanas, la renovación de chalecos antibalas para los agentes, la actualización de la flota de vehículos, la promoción interna de mandos del cuerpo y la creación de la bolsa de agentes.