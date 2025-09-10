Denuncian la clausura del servicio pediátrico en el CAP de Segur de Calafell

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El PP de Calafell ha denunciado en un comunicado el cierre del servicio de pediatría del CAP de la zona en Segur de Calafell. Los populares han pedido su reapertura inmediata, advirtiendo de los «perjuicios que sufrirán las familias de esta zona» y de la necesidad de los vecinos, a partir de ahora, de «desplazarse a otro lugar lugar del municipio».

El grupo municipal del Partido Popular considera que «la pérdida de este servicio tiene una afectación directa para todas las familias de la zona, porque pierden un servicio elemental y esencial». En el comunicado, los populares han indicado que ya trabajan con el grupo central del Parlament de Catalunya para pedir que Salud rectifique rápidamente, lamentando la clausura de un equipamiento asistencial.

Además, el PP ha insistido en el derecho de todos los ciudadanos de Calafell en acceder a un servicio de atención sanitaria, independientemente de la zona donde esté situado y criticando las afectaciones que este cierre generará hasta una posible vuelta del servicio.