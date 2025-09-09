L'Arboç denuncia un lanzamiento de huevos contra el Ayuntamiento

La fachada ha quedado afectada por el lanzamiento de varios huevosAyuntamiento de l'Arboç

Publicado por Adam Diaz Garriga Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de l'Arboç ha denunciado un hecho vandálico contra su fachada principal, declarada patrimonio histórico, después de que uno o varios autores desconocidos efectuaran contra esta un lanzamiento masivo de decenas de huevos.

El gobierno de la localidad ha condenado los hechos en un comunicado, calificando la acción como un «grave acto vandálico» que «atenta contra el patrimonio histórico y cultural de l'Arboç», advirtiendo también de las consecuencias económicas de la agresión.

Apertura de diligencias

Los hechos, que se van producir durante la madrugada del pasado domingo, han sido puestos en conocimiento de la Policía Local, que abrirá diligencias para tratar de identificar al autor o autores de la agresión. Les afectaciones principales por el lanzamiento de huevos han sido sobre la puerta principal de la fachada del histórico edificio consistorial, llegando también a la terraza superior.

El Ayuntamiento ha señalado que, según el Código Penal español, el ataque sobre bienes de carácter público o patrimonial puede considerarse un delito de daños agravados, con consecuencias legales como sanciones económicas elevadas o, incluso, penas de prisión.

El motivo principal expresado por el gobierno local por la apertura de diligencias es que el edificio se encuentra bajo protección del Patrimonio Cultural Catalán y está declarado como Bien Cultural de Interés Local.

Concretamente, forma parte del Catálogo de Bienes Protegidos de l'Arboç, que obliga a preservar su integridad y a velar por los daños que sufra el histórico edificio consistorial y establece sanciones sobre los actos vandálicos contra el patrimonio.

Ante el ataque, el Ayuntamiento ha hecho un llamamiento «al respecto por la convivencia del municipio, la conservación del patrimonio y la responsabilidad colectiva».