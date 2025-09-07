Un coche choca contra un transformador y deja sin luz a varios vecinos de Albinyana

Imagen del 112 en el lateral de un vehículo de Bombers.ACN

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Un accidente de tráfico ha provocado este sábado por la mañana un corte de suministro eléctrico en el Albinyana.

Según los Bombers de la Generalitat, un vehículo ha chocado contra un transformador en la calle Everest y la colisión ha dejado sin luz a varios vecinos de la zona.

El aviso se ha recibido a las 10.33 horas y hasta el lugar de los hechos se han desplazado dos dotaciones de los Bombers del parque del Vendrell.

Los efectivos han balizado el entorno para garantizar la seguridad y han notificado la incidencia a la compañía suministradora para que restablezca el servicio.