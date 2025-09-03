Los delitos en el Vendrell disminuyen un 11,3% en el primer semestre de 2025

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los delitos en el municipio del Vendrell han disminuido un 11,3% con respecto al mismo periodo entre enero y junio del 2024. En esta reducción de los hechos delictivos en el municipio, los datos más relevantes son el descenso de los robos con violencia e intimidación (un 6%), de los hurtos (un 15%) y del tráfico de drogas (un 28%).

Así lo revelan los datos relativos a las infracciones penales producidas a las Comunidad Autónomas, provincias y municipios de España durante el primer semestre del año 2025, publicadas por el Ministerio del Interior.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Christian Soriano, destaca que «el aumento de presencia policial en la calle en todos los barrios y núcleos habitados da sus frutos. Llevamos desde el final del 2023 con un descenso sostenido y continuo de la actividad criminal en el Vendrell, y eso demuestra que las políticas adoptadas en materia de seguridad funcionan».

Y el alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, pone de relieve que «desde el 2023, hemos intensificado la coordinación y la cooperación con todos los cuerpos policiales. y es este trabajo conjunto el que nos ayuda a aumentar la presión contra la delincuencia y tener los datos que tenemos».

El alcalde ha añadido que «somos conscientes de que queda todavía mucho trabajo a hacer, pero las cifras del Ministerio del Interior nos dicen que vamos en buena dirección y los datos mejorarán todavía más con la nueva red de cámaras de videovigilancia».