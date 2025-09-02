Denuncian que el ascensor de la estación de tren del Vendrell no está operativo

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Federación Xarxa Vendrellenca ha denunciado públicamente la situación del ascensor de la estación de Rodalies del núcleo urbano del Vendrell, que lleva semanas fuera de servicio. Esta avería, según los vecinos, «genera un grave perjuicio para las personas con movilidad reducida y aquellas que tienen dificultades para utilizar las escaleras, vulnerando así el Decreto de Accesibilidad».

La entidad ha presentado un expediente ante Rodalies de Catalunya exigiendo la reparación inmediata del ascensor, ya que su inoperatividad impide tanto el acceso en dirección Barcelona como la salida de los usuarios que llegan al municipio.

La Federación destaca que el nuevo contrato de mantenimiento de ascensores, con un coste de ocho millones de euros y en vigor desde el pasado mes de febrero, no ha resuelto los problemas de accesibilidad, tal como demuestra el caso de la estación del Vendrell. La entidad reclama a la Generalitat actuar de manera firme y decidida y un protocolo.