Dos nuevas líneas de autobús conectarán el Baix Penedès y Barcelona a partir de este lunes

El Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica pondrá en marcha dos nuevas líneas interurbanas de autobús que conectarán municipios del Baix Penedès con Barcelona a partir de este lunes 1 de septiembre. La primera línea es la 411 y enlazará El Vendrell y l'Arboç con Barcelona a través de la AP-7, con parada final en la avenida Diagonal.

Esta ofrecerá cuatro expediciones por sentido de lunes a viernes laborables. La segunda línea, la 310, saldrá de Calafell y Cunit, por la C-32, hasta la Gran Vía de Barcelona a la altura de Aribau. Así, el Departamento atiende una reivindicación historia del territorio, ya que los municipios de la zona reclamaban estar mejor conectados. El nuevo servicio se financia con dinero del Fondo Climático.

Las salidas desde el Vendrell serán a las 6:00 h, 10:00 h, 14:00 h y 18:15 h, mientras que desde Barcelona serán a las 7:45 h, 11:45 h, 16 h y 20:00 h. Con respecto a la línea que conectará Calafell, Segur de Calafell, Cunit, Cubelles con Barcelona, esta también ofrecerá cuatro expediciones por sentido de lunes a viernes laborables. En este caso, las salidas desde Calafell serán a las 6:20 h, 9:40 h, 13:40 h y 17:20 h, mientras que las de Barcelona serán a las 7:50 h, 11:10 h, 15:10 h y 18:50 h.

El Consell Comarcal del Baix Penedès ha celebrado la puesta en marcha de este nuevo servicio, así como la rapidez con la que se ha hecho efectiva. "Se trata de una petición histórica y muy importante para la comarca. Con estas dos líneas se abre una nueva etapa que tiene que permitir a los ciudadanos disponer de una alternativa real y rápida ante el colapso constante de Rodalies", ha afirmado el presidente del ente, Ramon Ferré.

Desde la institución también han recordado que el nuevo servicio era una de las principales reivindicaciones de la Mesa por el Baix Penedès con el fin de dar respuesta a la "necesidad urgente ante los graves problemas que sufren las líneas de Rodalies R2 sud y R4".