Cunit intensifica los dispositivos contra los vertidos incívicos de residuos

La Policía Local de Cunit ha interpuesto más de 200 denuncias por infracciones relacionadas con el vertido de residuos durante este año 2025. Estas actuaciones forman parte de los dispositivos especiales de paisano, diseñados para sorprender a los infractores in fraganti y garantizar el cumplimiento de la ordenanza municipal de residuos.

Los meses de verano han sido especialmente intensos, con un incremento de los dispositivos y de las sanciones impuestas, dada la mayor afluencia de personas en el municipio. Este plan de actuación, sin embargo, continúa vigente y la Policía Local lo mantendrá operativo durante los próximos meses para asegurar el civismo en el municipio.