Nuevo ahogamiento mortal en una piscina de Cunit

Una mujer murió ahogada este domingo por la tarde en una piscina de Cunit, en el Baix Penedès. El aviso se recibió en el teléfono de emergencias 112 a las 19.25 h, alertando de que una bañista se encontraba inconsciente en el agua.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) desplazó dos unidades terrestres, que intentaron reanimarla sin éxito. También se desplazaron efectivos de los Mossos d'Esquadra, que han abierto diligencias para aclarar las circunstancias del ahogo.

Con esta víctima, ya son cuatro las personas que han perdido la vida en Cataluña en piscinas desde el inicio de la campaña de baño el pasado 15 de junio.

Desde Protección Civil de la Generalitat se insiste en la necesidad de extremar las precauciones en espacios acuáticos durante el verano. Recomiendan mantener una supervisión constante de los niños, seguir las indicaciones de los servicios de socorrismo, evitar exposiciones prolongadas al sol, hidratarse a menudo y entrar en el agua de manera progresiva y, si es posible, acompañados.