La circulación de trenes entre Sant Vicenç de Calders y Vilanova i la Geltrú ha quedado restablecida después del incendio de un tren en Calafell, de acuerdo con la última actualización de Renfe a las 12.20 h. El incendio de un tren a la estación de Calafell ha obligado a interrumpir el paso de los trenes entre Sant Vicenç y Vilanova durante más de una hora.

Ahora los trenes de las líneas R2 Sur, R14, R15, R16 y R17 ya circulan, pero lo hacen con demoras que pueden superar los 30 minutos. Según Renfe, la incidencia técnica se ha producido a causa de la avería del pantógrafo de un tren del R2 Sur al contactar con la catenaria y que ha causado llamas. Todos los viajeros han sido evacuados y no ha habido ningún herido, según ha precisado Renfe a la ACN.

Según han explicado desde Bombers, el aviso al 112 se ha hecho a las 10.48 h y ha enviado tres unidades terrestres. El Cuerpo ha confirmado que el fuego ya está apagado y los bomberos han revisado en cámara térmica el convoy. Preventivamente, se han desalojado unas 100 personas del tren.

De hecho, Renfe ha dicho que la circulación de trenes entre Sant Vicenç y Vilanova se ha tenido que interrumpir a petición de los Mossos d'Esquadra y Bomberos. A su vez, Protección Civil ha puesto en prealerta el plan Ferrocat.