Transporte
El incendio de un tren en Calafell prolonga los retrasos que se arrastran desde el fin de semana
«Mi madre ha tardado tres horas en llegar en bus desde Vilanova», lamenta una usuaria de Renfe
El incendio de un tren en Calafell (Baix Penedès) este lunes por la mañana ha arrastrado y prolongado los retrasos que sufría el servicio de Rodalies desde este fin de semana. Aunque Renfe ha anunciado la retirada del convoy siniestrado y la progresiva recuperación del servicio alrededor de mediodía, los usuarios han sufrido la enésima alteración de los horarios, que han acumulado retrasos superiores a los 30 minutos.
«Es un caos», ha criticado Maria del Mar Mestres. El viaje de ida a Barcelona se ha alargado dos horas después de parar el tren «tres o cuatro veces». Su madre, ha relatado, se ha encontrado con el incidente y ha tardado «tres horas» para volver a Calafell en el bus alternativo desde Vilanova i la Geltrú.