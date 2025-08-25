El incendio de un tren en Calafell prolonga los retrasos que se arrastran desde el fin de semana

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El incendio de un tren en Calafell (Baix Penedès) este lunes por la mañana ha arrastrado y prolongado los retrasos que sufría el servicio de Rodalies desde este fin de semana. Aunque Renfe ha anunciado la retirada del convoy siniestrado y la progresiva recuperación del servicio alrededor de mediodía, los usuarios han sufrido la enésima alteración de los horarios, que han acumulado retrasos superiores a los 30 minutos.

«Es un caos», ha criticado Maria del Mar Mestres. El viaje de ida a Barcelona se ha alargado dos horas después de parar el tren «tres o cuatro veces». Su madre, ha relatado, se ha encontrado con el incidente y ha tardado «tres horas» para volver a Calafell en el bus alternativo desde Vilanova i la Geltrú.