L'Arboç empezará las fiestas con el pregón de Josep Plana i Pons

L'Arboç ya está preparado por su Fiesta Mayor del cuarto domingo de agosto. Las celebraciones empezarán este viernes 22 de agosto a partir de las 8 de la tarde con el pregón a cargo del arbocenc Josep Plana i Pons, reconocido coleccionista, divulgador cultural y exmiembro del Ball de Diables. Plana, muy querido en el municipio, ha dedicado buena parte de su vida a la investigación y difusión de la cultura local y será el encargado de empezar seis días de intensa celebración.

Declarada Fiesta Patrimonial de Interés Nacional, la Fiesta Mayor de l'Arboç es una de las más representativas de toda Cataluña y este año presenta un programa repleto de actos y actividades tradicionales, culturales, deportivos y musicales para todas las edades y público durante seis días.

El sábado 23 llegará uno de los momentos más esperados: el Pasacalle con todo el séquito festivo, que este año estrenará la remodelación de los históricos cabezudos. Por la noche, el ambiente festivo continuará con el concierto empalmada con la actuación destacada del grupo Buhos, que hará vibrar al público antes del empalme.

Entre los acontecimientos más destacados, el próximo domingo 24 tendrá lugar la gran Diada Castellera con algunas de las mejores collas del país como los Castellers de Vilafranca, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, la Colla Jove Xiquets de Tarragona y los Minyons de l'Arboç. El mismo día por la noche, la plaza de la Vila acogerá la imponente Carretillada del Ball de Diables, declarada fiesta de interés nacional.

El lunes 25 será el día de los más pequeños de la casa, con pasacalles infantiles, espectáculos, sardanas y actividades pensadas para que los más jóvenes sean protagonistas. También habrá espacio para el deporte, con actividades como la cronoescalada ciclista, el torneo de bolos catalanes o las competiciones de baloncesto y petanca.

Toda esta extensa programación culminará el miércoles 27 con el partido de fútbol entre el Club de Fútbol l'Arboç y el Club de Futbol Llorenç, además de una jornada con talleres, diferentes espectáculos familiares y el Superfestival de Agua.