Bajan un 5% los delitos en el Vendrell en el segundo trimestre del año

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Policía Local del Vendrell ha publicado los datos comparativos del número de delitos en el municipio del segundo trimestre de este año 2025 en relación al mismo periodo del año 2024. Del total de delitos, se constata una reducción del 5% de la actividad criminal en el Vendrell, pasando de los 843 casos al 2024 a los 803 en este mismo periodo del 2025.

En concreto, los delitos contra el patrimonio se reducen en un 11% (pasando de 621 a 558), mientras que los delitos contra la seguridad vial se reducen en un 25% (bajando de 60 a 45).

El concejal de Seguridad Ciudadana ha manifestado que estos buenos datos refuerzan la tendencia a la baja que ya se registró en el primer trimestre del 2025, cuando bajaron los delitos en un 20% en relación al mismo periodo del año pasado. Esta mejora de los indicadores de seguridad, según el concejal, se atribuye fundamentalmente al refuerzo de las patrullas de proximidad y a las unidades de paisano.

Christian Soriano se ha mostrado satisfecho que los datos confirmen que «el trabajo que se está impulsando desde la Concejalía de seguridad ciudadana va en la buena dirección, aunque hay que seguir trabajando porque aún hay mucha por hacer».

En este sentido, el concejal ha apuntado que por este motivo se seguirá apostando por una gran inversión técnica, operativa y en personal para seguir mejorando la seguridad en el municipio. En concreto, con medidas como la próxima instalación de las 45 cámaras del nuevo sistema de videovigilancia (que ya están adjudicadas); la profesionalización del cuerpo con procesos en marcha de nuevas plazas de sargentos y cabos y el aumento de la plantilla para el año que viene.