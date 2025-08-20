El Vendrell homenajea a Joaquim Urgell Carcas con la primera exposición póstuma

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Sala Portal del Pardo y el Museo Diez presentan la exposición conjunta URGEELL. Viure per la pintura, la primera muestra póstuma del pintor vendrellense Joaquim Urgell Carcas. El Vendrell homenajeará al artista local en una exposición que dará a conocer «la parte más emocional» de la obra de Urgell.

La inauguración se hará el 5 de septiembre, primero en la Sala Portal del Pardo, donde se podrá ver hasta el 29 de noviembre, y acto seguido, en el Museo Deu, donde estará hasta el 11 de enero de 2026. Urgell había expuesto en la capital del Baix Camp dos veces, en 1980 y en 1984. También participó en una exposición colectiva en el Restaurante Trastevere, el año 1986, con otros artistas vendrellenses.

En el Museo Deu se podrán ver cuadros «llenos de color, movimiento y exotismo» y una muestra de obras con personajes «que transmiten emociones profundas, experiencias vitales y luchas internas». En la Sala Portal del Pardo se podrá conocer Urgell a través de la figura femenina, con «figuras retorcidas, perjudicadas y atrevidas» y un «tenebrismo delicado y expresivo» de colores «radiantes y violentos».