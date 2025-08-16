Sucesos
Un incendio en el Vendrell corta la circulación de trenes entre Cunit y Sant Vicenç
La circulación ferroviaria se ha restablecido una vez los Bombers han controlado el fuego
Los Bombers de la Generalitat han trabajado este sábado por la tarde con tres dotaciones en un incendio de vegetación en el Vendrell, junto a las vías del tren. El aviso se ha recibido a las 15.39 horas y el fuego ha quedado controlado a las 16.24 horas.
Como medida de precaución, se ha tenido que interrumpir temporalmente la circulación ferroviaria a la línea R2-Sud entre Cunit y Sant Vicenç de Calders. Según ha informado Protección Civil, eso ha comportado la activación en fase de prealerta del plan Ferrocat.
Una vez controlado el incendio y descartada cualquier afectación a la infraestructura, los Bomberos han comunicado al operador ferroviario que los trenes pueden reanudar la circulación con normalidad.