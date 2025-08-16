Un incendio en el Vendrell corta la circulación de trenes entre Cunit y Sant Vicenç

Imagen de archivo de un tren de la línea R4 a la estación de Sant Vicenç de CaldersAriadna Escoda

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Los Bombers de la Generalitat han trabajado este sábado por la tarde con tres dotaciones en un incendio de vegetación en el Vendrell, junto a las vías del tren. El aviso se ha recibido a las 15.39 horas y el fuego ha quedado controlado a las 16.24 horas.

Como medida de precaución, se ha tenido que interrumpir temporalmente la circulación ferroviaria a la línea R2-Sud entre Cunit y Sant Vicenç de Calders. Según ha informado Protección Civil, eso ha comportado la activación en fase de prealerta del plan Ferrocat.

Una vez controlado el incendio y descartada cualquier afectación a la infraestructura, los Bomberos han comunicado al operador ferroviario que los trenes pueden reanudar la circulación con normalidad.