Detenido en Montmell por un presunto delito de abuso sexual a una menor

Un vecino de la urbanización Mirador del Penedès de Montmell ha sido detenido esta semana acusado de ser el autor de un presunto delito de secuestro y abuso sexual hacia una menor del municipio. Ante estos hechos el consistorio convocó para este miércoles una concentración de rechazo.

Los hechos habrían pasado este fin de semana, cuando el hombre habría invitado a la menor a que subiera a su vehículo para llevarla a casa. Esta habría aceptado y durante el trayecto el hombre le habría hecho propuestas de carácter sexual, que la chica declinó. Tanto víctima como autor eran conocidos.

La menor le explicó los hechos a su padre, el cual le habría recriminado al presunto agresor los hechos. Este último le habría dado un puñetazo al padre de la menor como respuesta a la acusación. La familia de la menor denunció los hechos a los Mossos d'Esquadra, los cuales se personaron en el domicilio del presunto agresor. Este, en un principio, desobedeció las peticiones de la policía autonómica pero al final fue detenido.

Este pasó a disposición judicial y el juez de guardia le decretó una orden de alejamiento respecto de la familia de la menor.

A raíz de los hechos, el consistorio convocó una concentración de rechazo para este miércoles, a las 20:00 horas, delante del parque infantil de la Urbanización del Mirador del Penedès. El Ayuntamiento del Montmell ha condenado de manera firme y rotunda cualquier forma de violencia, y especialmente los actos que atentan contra la integridad y dignidad de los niños y adolescentes.

Además, también han expresado su apoyo incondicional a la víctima y a su familia y su compromiso firme con la tolerancia cero ante cualquier forma de violencia sexual, especialmente contra menores de edad. Finalmente, piden a la ciudadanía que respete la intimidad de la víctima y su familia, y que confíe en las autoridades competentes para el desarrollo de la investigación.