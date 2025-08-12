El Vendrell inicia un plan para vigilar y sancionar los vertidos incontrolados de residuos en la calle

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento del Vendrell ha iniciado un plan con un conjunto de medidas para vigilar y sancionar los vertidos incontrolados de residuos en la vía pública, después de que se haya detectado un incremento. Entre junio de 2023 y en junio de 2025 se han tramitado 22 expedientes sancionadores por vertidos incontrolados en espacios públicos y por ocupaciones no autorizadas con sacos de escombros o contenedores de obra, con un importe total de 5.700 euros.

Un informe del Ayuntamiento identifica como zonas especialmente afectadas los polígonos industriales La Cometa y Les Mates. Desde el gobierno local aseguran que tras estos casos hay actividades ilegales como pueden ser construcciones no autorizadas, que utilizan la vía pública como vertedero.

Para hacer frente a esta problemática, el Vendrell desplegará varias acciones. Tienen previsto implementar cámaras de videovigilancia en puntos críticos, la creación de una unidad de la Policía Local especializada en medio ambiente con un reforzamiento de las competencias y una campaña de sensibilización, entre otras propuestas.