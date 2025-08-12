El Vendrell se hermana con Prada de Conflent

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El pasado viernes 8 de agosto, el alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez; la concejala de Cultura y Patrimonio, Silvia Vaquero, y la concejala de Cultura Popular, Mariona Figueras, se desplazaron a Prada de Conflent para firmar el protocolo de hermandad entre las dos poblaciones, acompañados por representantes de los Nens del Vendrell y de la Asociación Musical Pau Casals, y asistieron al concierto de clausura de la edición de este año del Festival de Música Pau Casals de Prada.

El alcalde del Vendrell hizo entrega de un cuadro con fotografías del viaje que hicieron entidades vendrellenses a Prada de Conflent, el año 1966, para homenajear al Maestro Pau Casals exiliado en la Catalunya Nord, con motivo de su 90.º aniversario.