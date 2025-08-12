«Pizzada popular» para dar la bienvenida en la Fiesta Mayor de l'Arboç

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Fiesta Mayor de l'Arboç incorpora este año una nueva propuesta gastronómica y festiva una «pizzada popular», un encuentro popular, gastronómico y festivo pensado para compartir un buen rato con amigos, familia y vecinos en torno a una de las comidas más populares del mundo.

El acto se celebrará el viernes 22 de agosto a partir de las 21.30 h en la plaza Antonio Machado, y ofrecerá media pizza con bebida a un precio de 5 € si se compra de manera anticipada, o 6 € si se compra directamente en el punto de venta el mismo día. Para hacer todavía más redonda la velada, de postres se podrá disfrutar de sandía o melón gratuito en el mismo espacio.

«La pizzada popular» es una de las novedades del programa de la Fiesta Mayor 2025 y nace con la voluntad de crear un espacio festivo de encuentro y convivencia entre los arbocencs, combinando gastronomía y fiesta.